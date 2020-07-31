Ван Дамму припомнили совместные снимки с Путиным. Фото: eurosport.ru

Украинский политтехнолог и известный порохобот Тарас Березовец возмутился тем, что в Украине платформа Netflix снимет комедийный боевик "Последний наемник" с Жаном-Клодом Ван Даммом в главной роли. По мнению сторонника Порошенко, этот актер виноват перед нашей страной в том, что много лет дружит с Путиным.  

В своем Телеграм-канале Березовец описал какого неправильного, с его точки зрения, человека нашел и привел в Украину министр культуры Александр Ткаченко.

Березовец опубликовал пост министра с рассказом о съемках фильма, его совместное фото с Ван Даммом, а также скриншоты газетных статей, доказывающие дружбу актера с Путиным.

"Какого парня нашёл Ткаченко для вас в Голливуде. Долго искали и нашли! Жан-Клода Ван Дамма. Отличный парень, что подтверждается многолетней дружбой с Владимиром Путиным. Отличное будет кино "Двойной удар по Украине", - иронизирует Березовец.

Скриншот поста Александра ТкаченкоФото Ткаченко с Ван Даммом

 

Звезда боевиков и министр культуры

Скриншот заметки о звезде ГолливудаСкриншот заголовка о Ван Дамме

 

Доказательства "виновности" Ван Дамма от Березовца

Ранее "Страна" рассказывала, как Березовец обиделся на политолога Владимира Фесенко из-за фото Виктора Медведчука.

Мы также приводили мнение о том, почему порохоботы не замечают фабрики Порошенко в России и его милые телефонные беседы с Путиным.

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