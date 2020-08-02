Налоговики напомнили украинцам, что с 23 мая этого года увеличены штрафы за нарушения, предусмотренные статьями 117 и 120 Налогового кодекса. А с 1 января 2021 года изменятся размеры штрафов за нарушение правил уплаты налогов. Эксперты разъяснили, как именно будут их взимать.

Объяснение опубликовал сектор коммуникаций Главного управления Государственной налоговой службы в Волынской области.

С 23 мая за непредставление или несвоевременное представление налоговой отчетности размер штрафа увеличен со 170 до 340 гривен. Те же действия, совершенные налогоплательщиком, которому в течение года уже выписывали штраф за аналогичное нарушение, влекут денежную санкцию в размере 1020 гривен (за каждое непредставление или несвоевременное представление).

С 1 января 2021 года изменятся штрафы за нарушение правил уплаты налогов:

• уменьшат штрафы в случае, если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму денежного обязательства: при задержке уплаты до 30 дней - с 10 до 5%, после 30 дней - с 20 до 10%;

• введут отдельные штрафы для случаев умышленного повторного нарушения в размере 25% и умышленного повторного нарушения сроком более 90 дней - 50%.

Новые размеры штрафных санкций введены законом Украины от 16 января 2020 под названием "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве".

На период карантина действие перечисленных норм отсрочено.

Ранее "Страна" сообщала, что украинцам начали приходить штрафы за нарушение ПДД новых собственников авто.

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