"Укрзализныця" отменила остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе, которые попали в "красную зону" карантина с 1 августа.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Указанное ограничение будет действовать для поездов: 41/42 сообщением Днепр-Трускавец; 98/97 Ковель-Киев; 88/87 Ковель-Новоалексеевка; 12/11 Одесса-Львов; 81/82 Киев-Ужгород; 49/50 Киев-Трускавец; 136/135 Черновцы-Одесса; 108/107 Одесса-Ужгород;; 110/109 Львов-Херсон; 86/85 Львов-Новоалексеевка; 715/716 Киев-Львов", - указано в сообщении.

По его словам, остановка на этих станциях будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мероприятий в Луцке и Тернополе. Также Криклий призвал помнить об индивидуальной защите, находясь на объектах железнодорожной инфраструктуры

Напомним, в "Укрзализныце" возобновили услугу питания пассажиров в скоростных поездах. В поездах дальнего следования начали реализовывать кондитерские изделия, воду и другие холодные напитки.

Как сообщала "Страна", и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик рассказал, когда в Украине полноценно восстановится железнодорожное сообщение. По его словам, это может произойти в августе, если эпидемической ситуация в стране улучшится.