В Карибском бассейне разыгралась сильная стихия - шторм, который превратился в ураган. В субботу он достигнет берегов штата Флорида.

Об этом сообщает сайт Meteoprog.

В четверг вечером Национальный центр США по слежению за ураганами объявил шторм 1-й категории "Исайя" ураганом - после того, как стихия достигла Доминиканской республики и Пуэрто-Рико, причинив массовые отключения электроэнергии.

Сейчас скорость ветра в зоне действия урагана достигает 130 км/ч. В сторону США он движется по Карибскому морю со скоростью 25 км/ч.

На Багамских островах, Гаити, вдоль побережья Доминиканы, а также во Флориде объявлено штормовое предупреждение. В Доминиканской Республике и Гаити синоптики прогнозируют выпадение до 300 мм осадков в течение ближайшего времени, на Багамах – до 200. В штатах Флорида и Каролина во время прохождения урагана может выпасть до 150 мм осадков. Для сравнения, месячная норма осадков в Киеве в июле составляет 85 мм.

Наводнение в Пуэрто-Рико, причиненное "Исайей"

В течение ближайших нескольких дней "Исайя" будет оставаться ураганом, прежде чем его мощность утихнет до уровня тропического шторма.

Ранее "Страна" показывала фото и видео последствий урагана с градом в Хмельницкой области.

Мы также писали о весеннем урагане в штате Теннесси, убившем десятки человек.