Украинское правительство отменило социальный проект "Пакет малыша" (бэби-боксы) и готовится его монетизировать. О том, как можно получить компенсацию, объяснили с помощью инфографики в Министерстве социальной политики.

Разъяснение опубликовано в Facebook ведомства.

Получателем компенсации могут быть родители, у которых родился ребенок, а в случае отсутствия матери / отца - патронатные воспитатели, опекуны новорожденного ребенка (при условии неполучения пакета малыша в натуральном виде).

Для начала получателям нужно обратиться в "Приватбанк", заключить с ним договор, открыть счет со специальным режимом использования и оформить специальную социальную карту. Затем в течение 12 месяцев с момента рождения ребенка следует обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства / пребывания с заявлением и пакетом таких документов:

копия свидетельства о рождении ребенка;

копия вида на жительство / удостоверения беженца / справки об обращении за защитой в Украине / удостоверения личности, которая требует дополнительной защиты (для иностранца и лица без гражданства);

копия документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;

копия решения об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком);

копию решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя (для патронатного воспитателя);

справку из роддома о неполучении единовременной натуральной помощи "Пакет малыша" (в случае рождения ребенка в роддоме в 2020 году).

Заявление и все документы можно подавать в электронном виде.

После получения компенсации ее можно самостоятельно тратить в течение года в определенных точках торговли или через интернет-магазины для приобретения следующих вещей: детских товаров (средств ухода, в том числе подгузников и салфеток, детской одежды и обуви, детского питания, детской посуды, игрушек, текстиля для детей, в том числе полотенец и одеял) и товаров для роженицы.

Ранее "Страна" разбиралась, почему заблокировали проект "Пакет малыша" и что с ним будет дальше.

Мы также сообщали, что Кабмин анонсировал пилотный проект выплаты компенсаций за бэби-боксы.