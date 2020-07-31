В Минсоцполитики объяснили украинцам, как получить компенсацию на ребенка вместо бэби-бокса
Украинское правительство отменило социальный проект "Пакет малыша" (бэби-боксы) и готовится его монетизировать. О том, как можно получить компенсацию, объяснили с помощью инфографики в Министерстве социальной политики.
Разъяснение опубликовано в Facebook ведомства.
Получателем компенсации могут быть родители, у которых родился ребенок, а в случае отсутствия матери / отца - патронатные воспитатели, опекуны новорожденного ребенка (при условии неполучения пакета малыша в натуральном виде).
Для начала получателям нужно обратиться в "Приватбанк", заключить с ним договор, открыть счет со специальным режимом использования и оформить специальную социальную карту. Затем в течение 12 месяцев с момента рождения ребенка следует обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения по месту жительства / пребывания с заявлением и пакетом таких документов:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия вида на жительство / удостоверения беженца / справки об обращении за защитой в Украине / удостоверения личности, которая требует дополнительной защиты (для иностранца и лица без гражданства);
- копия документа о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов;
- копия решения об установлении опеки (в случае осуществления опеки над ребенком);
- копию решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя (для патронатного воспитателя);
- справку из роддома о неполучении единовременной натуральной помощи "Пакет малыша" (в случае рождения ребенка в роддоме в 2020 году).
Заявление и все документы можно подавать в электронном виде.
После получения компенсации ее можно самостоятельно тратить в течение года в определенных точках торговли или через интернет-магазины для приобретения следующих вещей: детских товаров (средств ухода, в том числе подгузников и салфеток, детской одежды и обуви, детского питания, детской посуды, игрушек, текстиля для детей, в том числе полотенец и одеял) и товаров для роженицы.
Ранее "Страна" разбиралась, почему заблокировали проект "Пакет малыша" и что с ним будет дальше.
Мы также сообщали, что Кабмин анонсировал пилотный проект выплаты компенсаций за бэби-боксы.