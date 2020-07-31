Помимо нарастающей второй волны коронавируса, некоторые страны Европы столкнулись с аномальной 40-градусной жарой, которая мешает носить маски в местах скопления людей.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Подобная ситуация наблюдается в нескольких южных городах Италии, Франции, Бельгии, Нидерландов, Британии и Германии. Местные власти в почти каждой из названных стране объявили о повышенной опасности из-за жары.

Так, во Франции повышенный уровень пожарной опасности - уже несколько дней на западном побережье бушует огонь, который разрушил десятки домов и вынудил эвакуироваться около сотни человек. В Бельгии же коммуна Юккль зафиксировала самую жаркую с 1833 года погоду.

Жители Нидерландов все реже соблюдают безопасную дистанцию, так как многие жители страны сейчас находятся на пляжах Северного моря. В связи с этим местные власти просят не забывать о риске заражения коронавирусом.

Британцы также пережили один из самых жарких дней в этом году. Температура в районе аэропорта Хитроу поднималась до 37,8 градусов по Цельсию. Поезда из Лондона в сторону Брайтона, расположенного на южном побережье Англии, в пятницу были переполнены.

В Германии температура оказалось самой горячей в этом году. Метеорологи прогнозируют спад температуры с субботы.

Напомним, к 2100 году около 60% всех морских и пресноводных рыб могут исчезнуть из-за глобального потепления. Это может привести не только к экологической, но и гуманитарной катастрофе, ведь рыба является основным источником белка для более чем 3 миллиардов людей во всем мире.

Как сообщала "Страна", швейцарские ученые пришли к выводу, что высадка новых деревьев – самый дешевый и эффективный способ борьбы с глобальным потеплением.