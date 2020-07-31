Китайский аппарат "Тяньвэнь-1" (Вопросы к небу) прислал в командный центр снимки нижнего полумесяца Земли и Луны, сделанные на пути к Марсу.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

Марсоход, который отрабатывает маршрут первых колонизаторов к красной планете, отработает процесс перелета до Красной планеты, спуск в атмосферу и безопасную посадку на поверхность Марса. Орбитальный зонд будет создавать топографическую карту планеты, исследовать ионосферу и поверхностный слой Марса, а также поищет замороженную воду на поверхности планеты.

Первый снимок "Тяньвэнь-1" прислал 27 июля с расстояния в 1,2 миллиона километров от Земли. Ожидается, что марвоход окажется на орбите красной планеты 1 февраля 2021 года, а уже 23 апреля будет совершена посадка на поверхность.

Напомним, 23 июля с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань прошел запуск китайского автоматического зонда для исследования Марса под названием "Тяньвэнь-1" ("Вопросы к небу"). Станция "Тяньвэнь-1" названа в честь поэмы "Вопросы к небу" китайского лирического поэта Цюй Юаня, жившего в IV веке до н.э. Станция состоит из орбитального аппарата и посадочной платформы с марсоходом. Внешне "Тяньвэнь-1" напоминает американские марсоходы "Спирит" и "Оппортьюнити", которые были доставлены на поверхность Марса в 2004 году. Его вес составляет около 240 кг, а энергия вырабатывается за счет солнечных батарей. Аппарат оборудован специальными мачтами с камерами для фотосъемки и навигации, а также инструментами для анализа проб грунта и поиска воды и льда.

Как сообщала "Страна", председатель КНР Си Цзиньпин объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы "Бэйдоу-3" (Beidou-3) на торжественной церемонии в Доме народных собраний в Пекине, которая прошла утром 31 июля. Система станет конкурентом существующим навигационным системам: американской GPS и российским спутникам ГЛОНАСС.