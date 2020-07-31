Инженеры Apple, которая сегодня стала самой дорогой компанией в мире, придумали замену емкостному экрану, которая позволит сделать производство гаджетов более дешевым. Так. вместо множества датчиков разработчики предложили установить в углах дисплея четыре небольших датчика. Они могут фиксировать движение пальца при помощи радиоволн.

Об этом в пятницу, 31 июля, информирует портал N+1.

Сообщается, что согласно документам компании, новая разработка поможет снизить толщину и энергопотребление, а также научить экраны распознавать палец, который даже не прикасается к экрану. Согласно патенту, авторы разработки хотят отслеживать движение пальца не только в плоскости, но и высоту объектов.

Расположение радаров относительно экрана. Фото: Apple/USPTO

Ожидается, что миниатюрные датчики, встроенные в углы аппарата будут излучать радиоволны и фиксировать отраженные сигналы. По ним будут определяться координаты пальца или другого объекта.

Схема определения координат объекта двумя или более радарами. Фото: Apple/USPTO

Авторы предполагают, что точность определения координат будет составлять менее миллиметра. Однако поскольку большую часть времени человек не прикасается к экрану, для экономии энергии может использоваться режим, при котором изначально радары сканируют пространство возле экрана в небольшим разрешением, а в точный режим работы переходят при обнаружении объекта.

Журналисты подчеркнули, что технология эта не нова. Ранее Google частично реализовывал при помощи одного датчика в экране, который позволял аппарату реагировать на жесты пользователя. Однако, например, в России эта функция не работала, поскольку у Google не было лицензии на частоту, которую использует датчик в смартфоне. Таким образом, хоть эта технология и выглядит реалистично, преградой на пути ее реализации могут стать подобные нюансы.

Напомним, что американская корпорация Apple планирует выпустить свои следующие iPhone на несколько недель позже, чем обычно. Новая линейка появится в октябре этого года.

Это может быть связано с тем, что у компании возникли сложности с поставками компонентов для гаджета в Азии.