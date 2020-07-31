Побережье Азовского моря заполнили медузы. Возле Мариуполя они встречаются время от времени, а вот Бердянские пляжи после недавнего шторма полны морских обитателей.

Соответствующие видео в соцсетях опубликовали отдыхающие.

Отмечается, что медузы заполнили даже песчаные пляжи, многих выбросило на берег. Однако большинство отдыхающих настаивают на том, что купаться в таких условиях невозможно.

"Побережье Азовского моря заполонили медузы они и в воде и на берегу. Место съемки берег Бердянск", - пишет автор одного из роликов.

Видео: YouTube / Дмитрий Ммм

Бердянск. Видео: YouTube / Евгений Ульяницкий

Мариуполь. Видео: YouTube / Виктория Азовочка

Видео: YouTube / Соня Соня

Напомним, в Кирилловке, которая стала одним из 10 самых популярных мест отдыха украинцев летом-2020, наблюдается нашествие медуз. Из-за этого многие отдыхающие предпочитают не заходить в море и отдыхать на берегу.

Как сообщала "Страна", в Ассоциации рыболовов Украины заявили, что с оттепелью посыпка дорог с солесодержащими составами смывает в Днепр, из-за чего водохранилища становятся солеными, как лиманы.

Также "Страна" писала, что в водохранилищах Днепра зафиксировали морскую рыбу иглу и мелких медуз. Там они стали привычными обитателями, а увидеть их можно уже в районе Киева.