В пятницу в России расторгли трудовой договор с космонавтом-испытателем Николаем Тихоновым, который в отряде покорителей космоса состоял 14 лет - с 2006 года. Причиной стала давняя травма глаза.

Об этом сообщает подмосковный Центр подготовки космонавтов.

Весной Тихонова исключили из экипажа "Союза МС-16" из-за травмы глаза, полученной перед полетом. А сейчас 38-летний космонавт решил уйти из отряда космонавтов в связи с появившимися новыми данными о состоянии здоровья (какими именно, не сообщается).

Тихонова четыре раза назначали в составы основных экипажей кораблей "Союз", но на Международную космическую станцию он так и не полетел. Из экипажей "Союза МС-04" в 2017 году и "Союза МС-10" в 2018-м его вывели из-за сокращения количества российских космонавтов на МКС с трех до двух человек.

В настоящее время в отряде космонавтов Роскосмоса состоит 31 человек, из них 23 действующих космонавта и 8 кандидатов в космонавты-испытатели.

Как писала "Страна", о травме Тихонова было известно еще в феврале текущего года.

В прошлом году мы сообщали, что из-за состояния здоровья от работы отстранили 60-летнего российского космонавта Федора Юрчихина.