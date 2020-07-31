Власти Хорватии приняли решение продлить действующие правила въезда для украинских туристов до 15 августа.

Об этом в пятницу, 31 июля сообщил посол Украины в Хорватии Василий Кирилич в своем Twitter.

"Вниманию граждан Украины! 31.07. Хорватия продлила до 15.08.20 действующие условия въезда иностранцев в страну. Украинцы и дальше будут въезжать в Хорватию на нынешних условиях", - написал дипломат.

Так, в Хорватию беспрепятственно могут попасть следующие категории граждан:

работники медицинских учреждений, медицинские исследователи и сотрудники, специалисты по уходу за лицами преклонного возраста и лица, которым необходима срочная медицинская помощь





перевозчики товаров и другие представители транспортных служб с учетом необходимости





лица, которые следуют транзитом





лица, которые едут с туристической целью (при наличии подтверждения резервации отеля/апартаментов) или по рабочим вопросам (письмо-подтверждение от работодателя), или которые имеют другой экономический интерес (договор о сотрудничестве, приглашение на бизнес-конференцию)





лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства (болезнь, смерть родственника)

Лица, въезжающие в Республику Хорватия с туристической целью, или другой деловой целью и ради обучения, могут въехать в Хорватию без обязательной 14-дневной самоизоляции, при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV 2, который сделан не позднее чем за 48 часов (считая от времени взятия забора до прибытия на пограничный переход) или с обязательством пройти 14-дневную самоизоляцию при отсутствии ПЦР-теста.



Если по каким-то причинам с момента забора материала и получения отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2 до момента пересечения туристом хорватской границы истекло 48 часов и справка недействительна для въезда в Хорватию, то туристам могут дать разрешение на въезд в страну при условии прохождения самоизоляции до момента сдачи и получения отрицательного результата очередного ПЦР-теста на SARS-CoV-2 на территории Хорватии за их счет.

Граждане Украины, которые имеют действительный вид на жительство в странах ЕС не требуют прохождения 14-дневной самоизоляции или предъявления ПЦР-теста при въезде в Хорватию.

Граждане Украины имеют право на транзитный проезд по территории Хорватии без предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2 и при наличии подтверждения, что следующая страна следования позволит их въезд, и при условии, что транзит через Хорватию является самым быстрым маршрутом (до 12 часов езды).

При наличии основания для въезда в Хорватию необходимо зарегистрировать свое намерение на сайте МВД Хорватии https://entercroatia.mup.hr/ и распечатать регистрационный номер заявки - такое подтверждение ускорит пересечение границы, однако не является разрешением на въезд от министерства внутренних дел Хорватии.

Напомним, 12 июля авиакомпания Windrose задержала рейс "Борисполь - Пула" на 7 часов из-за новых правил въезда в Хорватию, которые начали действовать в ночь на 11 июля.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, почему Хорватия решила ограничить въезд украинцев в страну.