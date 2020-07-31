Исследователи достали с морского дня образцы бактерий, которым от 4 до 101 миллиона лет. За все это время микроорганизмы почти не изменились и продолжали медленно развиваться.

Об этом сообщает Nature Communications.

Исследователь Юки Мороно и его коллеги из Японского агентства науки и технологий по изучению морских недр и Род-Айлендского университета рассказали о возобновлении жизнедеятельности и размножения микроорганизмов, которых те нашли в максимально суровых условиях - на 74,5 метров ниже морского дна (3700–5700 метров ниже уровня моря).

Чтобы выжить в таких условиях, бактериям пришлось очень сильно замедлить обмен веществ, потому за весь период своего существования (от 4,3 до 101,5 миллионов лет) они практически не изменились, так как приспосабливались к глубоководным условиям. Практически во всех, в том числе в самых древних образцах бактерий, обнаружили жизнеспособные организмы из групп Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, Alphaproteobacteria, Betaproteobacteria, Gammaproteobacteria, Deltaproteobacteria, Chloroflexi и некоторых других.

Лучше всего культивации поддавались аэробные типы (те, которым нужно кислород): они питались и довольно быстро размножались. За 68 дней эксперимента они расплодились в десятки тысяч раз. Примечательно, что многие виды способны образовывать споры.

Авторы статьи отмечают, что возобновить жизнедеятельность удалось примерно у 99,1 процента найденных микроорганизмов.

Видео: YouTube / NPG Press

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