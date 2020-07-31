Назначенный вместо Леонида Кучмы глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что участником ТКГ может стать Витольд Фокин. Это еще советский партийный деятель и политик времен начала независимости, который был первым премьер-министром страны в 1990-1992 годах.

Об этом Кравчук рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кравчука, у Фокина на Донбассе хорошая репутация.

"Мне известно, что ведутся переговоры с человеком, который известен в Украине. Это Витольд Фокин. Его знают на Донбассе, он с 16 лет в шахте. И мы хотели бы иметь в группе человека, которого знает Донбасс. Чтобы он мог сказать, чего хотят стратегически, национально и как угодно люди, которые там живут", ответил бывший президент на вопрос, какие новые фамилии могут появиться в делегации.

Фокин еще старше 86-летнего Кравчука - осенью ему исполнится 88. Он уроженец Днепропетровской области. Долгое время работал инженером на шахтах Луганщины, затем пошел по руководящей линии. Занимал пост председателя Совета Министров УССР.

О том, что в украинской делегации ТКГ после его назначения возможны кадровые изменения, Кравчук говорил в одном из интервью, но без фамилий.

Ранее "Страна" приводила мнение о том, что назначение Кравчука ничего не поменяет без политических шагов по урегулирования конфликта на Донбассе.