44-летний Максим Кривош, 21 июля захвативший в Луцке автобус с пассажирами и находящийся в следственном изоляторе, объявил голодовку. Такое решение он принял из-за, как он считает, нарушения его прав.

Об этом сообщает информационное агентство "ВолиньPost" со ссылкой на адвоката Кривоша Сергея Тиможинского.

По словам защитника, его подопечный начал голодать 30 июля, протестуя против условий содержания в СИЗО, которые он считает неподобающими.

В частности, Крив считает, что правоохранители нарушают его права немотивированным применением наручников. Адвокат уверяет, что первые три дня пребывания в СИЗО спецсредств не применяли. Теперь же наручники надевают каждый раз, когда выпускают из Кривоша камеры, так как считают его уже осужденным, а не просто заключенным. Хотя решения суда, которым его признают преступником, еще нет.

Также Тиможинский сказал, что его подзащитному не дают сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей. Поэтому Кривош стирает свои вещи в умывальнике.

В пресс-службе прокуратуры области заявили, что прокуроры регулярно посещают СИЗО, но жалоб от заключенного на режим или условия содержания им не поступало.

Ранее "Страна" писала о всплывшей после задержания Кривоша детали: перед сдачей правоохранителям он извинился перед заложниками и раздал им деньги.

Мы также рассказывали, что его возможный сообщник вышел из СИЗО под залог.