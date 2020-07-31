В Санкт-Петербурге следователи предъявили обвинение Марине Кохал в убийстве своего супруга, рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко).

Об этом в пятницу, 31 июля, информирует пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

"В настоящее время подозреваемой предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении

По данным следствия, обвиняемая не позднее 29 июля 2020 года, находясь в квартире одного из домов по Невскому проспекту в ходе конфликта, внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, неустановленным следствием способом причинила смерть своему супругу. Далее, с целью сокрытия следов преступления, обвиняемая расчленила тело потерпевшего на отдельные части тела с целью последующего уничтожения.

Напомним, вчера, 30 июля, в Питере в квартире обнаружили расчлененное тело, которое принадлежит рэперу Энди Картрайту. По предварительным данным, певца расчленила его жена, которая сообщила, что он умер четыре дня назад от передозировки.

Марина Кохал якобы не хотела, чтобы певца считали наркоманом, поэтому решила избавиться от тела. Но, как показал первичный анализ останков тела Энди Картрайта, в его организме не было наркотиков. Также выяснилось, что в разделке тела участвовала теща музыканта.