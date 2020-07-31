Над Черным морем, где вчера российский самолет перехватил разведчиков США, снова произошел похожий инцидент. Над акваторией истребитель Су-27 ВВС РФ развернул от границы американский самолет-разведчик ЕР-3Е.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

Российский экипаж приблизился на безопасное расстояние к воздушному судну и идентифицировал его.

"После разворота американского самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", - заявили в центре.



В военном ведомстве добавили, что полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, а ЕР-3Е российскую границу не нарушил.

Этим летом российские военные уже много раз засекали иностранные самолеты вблизи российских территорий. Так, 23 июля истребитель Су-27 из состава дежурных сил противовоздушной обороны Южного военного округа России в воздухе над Черным морем перехватил самолет-разведчик США.

А днем ранее над Балтикой и Черным морем у российских границ летали самолеты стран НАТО.