В Минздраве показали итоги распространения коронавируса в течение последней недели.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

За последнюю неделю с 25 июля по 31 июля было зафиксировано:

7 061 новый случай;

2 945 излечившихся людей;

88 смертей от осложнений, вызванных коронавирусом.

"По итогам недели количество активных больных в стране выросло на 2 597 человек. Больше всего активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано в Черновицкой, Ровенской и Закарпатской областях. Проведено 92 214 ПЦР-исследований.

Также врачи напомнили, что ослабление карантина создает иллюзию защищенности, однако соблюдать правила безопасности в условиях пандемии коронавируса следует независимо от ослабления карантина. Рекомендации по предотвращению распространения заболевания будут эффективно работать только тогда, когда их станут соблюдать все.

Напомним, на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС украинские регионы были поделены на четыре зоны в зависимости от показателей заболеваемости Covid-19. Таким образом, с 1 августа вступает в силу новый формат адаптивного карантина, утвержденный правительством 22 июля. Новые ограничения начнут действовать с понедельника, 3 августа.

Как сообщала "Страна", в Украине по состоянию на 31 июля уже 69 884 человека заразились коронавирусом с начала эпидемии. Больше всего заболевших - во Львовской и Ровенской областях, а также в Киеве.