Группа сенаторов от республиканцев и демократов внесла в Конгресс США подготовленный ранее законопроект о ежегодном выделении 300 миллионов долларов военной помощи Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Сейчас Пентагон уже отправляет на указанную цель по $250 млн в год, но сенаторы хотят закрепить обязательства на уровне закона.

Инициатива позволяет выделять до 4 миллионов долларов на подготовку украинских офицеров, а также обязывает Министерство обороны и Госдепартамент готовить отчеты о потребностях вооруженных сил Украины и планы оказания помощи в сфере безопасности. Кроме того, она предусматривает назначение нового специального посланника по Украине.

Инициативу американских сенаторов прокомментировали в российском МИД.

Там считают, что выделение военной помощи Украине создает условия для интенсификации конфликта на Донбассе и не способствует мирному политическому решению кризиса.

Как писала "Страна", в середине июля в США одобрили продажу 16 патрульных катеров для Украины по миллиарду гривен за каждый.

Мы также сообщали, что в мае Пентагон заявил, что украинское правительство может рассчитывать на дополнительную помощь в размере $125 млн.