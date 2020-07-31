Американская корпорация Apple планирует выпустить свои следующие iPhone на несколько недель позже, чем обычно. Новая линейка появится в октябре этого года.

Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил финансовый директор Apple Лука Маэстри, передает Bloomberg.

"В прошлом году мы начали продавать новые iPhone в конце сентября. В этом году мы ожидаем, что поставки начнутся на несколько недель позже", - заявил Маэстри.

При этом пока неизвестно, когда именно пройдет презентация гаджетов, однако по данным издания из-за эпидемии коронавируса мероприятие могут сдвинуть на несколько недель.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что задержка выхода новых iPhone связана с нарушениями в цепочке поставок компонентов в Азии и ослаблением глобального спроса на смартфоны из-за пандемии коронавируса.

Apple также пересмотрит свои планы на количество произведенных смартфонов в 2021 году.

Напомним, по данным профильных изданий, новый iPhone поступит в продажу без наушников и адаптера питания.