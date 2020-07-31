Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава Кремля Владимир Путин и Александр Лукашенко еще на связывались после задержания 29 июля под Минском группы российских граждан.

Его слова передает российский телеканал "РЕН-ТВ".

"Контактов двух президентов не было. Они пока не созванивались. В настоящее время работают Министерство иностранных дел и наше посольство в Минске, осуществляются необходимые контакты. Мы весьма обеспокоены тем, что до сих пор не был предоставлен консульский доступ к задержанным россиянам. Надеемся, что это произойдет в самое ближайшее время", - сказал Песков.

Он также коротко рассказал о задержанных возле белорусской столицы.

"Что касается информации об обстоятельствах пребывания этих граждан, то сейчас мы уже с высокой долей уверенности можем сказать, что эти российские граждане приехали проездом в Белоруссию. Они должны были улетать в другую страну транзитом. Их пребывание никак не связано с самой Белоруссией или белорусскими делами. Они опоздали на самолет и ждали, собственно, вылета. У них были билеты в Стамбул. Они являются сотрудниками частного охранного предприятия. Они не имели при себе ничего противозаконного и не совершали никаких противозаконных действий. Это то, что нам известно на данный момент", - отметил представитель Кремля.

То же самое о задержанных ранее рассказывал посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

Между тем сегодня вечером появилась информация о том, что россияне ждали отправки в Венесуэлу.