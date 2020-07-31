В Украине завершился весенний призыв. Всего на срочную военную службу направились более 16 тысяч человек.

Об этом в пятницу, 31 июля, информирует пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины со ссылкой на Главное управление персонала Генштаба ВСУ.

"Призваны и отправлены в войска (силы) всего 16 460 человек, из них в Вооруженные силы Украины - 9 тыс. человек; Национальную гвардию Украины - 5 460 человек; Государственную специальную службу транспорта - 700 человек; Государственную пограничную службу Украины - 1,3 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что весенний призыв с мая по июль проводился в условиях коронавирусного карантина.

"Всем призывникам перед отправкой в войска с помощью местных государственных администраций проводились соответствующие тесты на выявление коронавирусной инфекции. Также молодое пополнение, которое поступало в военные части, в течение двух недель располагалось отдельно от другого личного состава, с целью осуществления их усиленного медицинского наблюдения, контроля и соблюдения мер эпидемиологической безопасности", - добавили в ведомстве.

Также в этом году в воинские части были направлены призывники в возрасте 18-19 лет. В Генштабе подчеркнули, что на срочную службу они согласились добровольно.

Ранее мы писали о том, как во время весеннего призыва абитуриента незаконно удерживали в одном из столичных военкоматов.

"Страна" разбиралась в том, почему украинских абитуриентов массово призывали на срочную военную службу еще до поступления в ВУЗ.