Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал задержание в Беларуси российских граждан. Он сообщил, что правоохранительные органы Украины передадут белорусским коллегам информацию, подтверждающую участие задержанных в войне на Донбассе.

Слова министра цитирует сайт МВД.

Глава ведомства отметил, что расценивает новость о задержании под Минском сотрудников российской частной военной компании как крайне опасный прецедент, свидетельствующий об иностранном вмешательстве в дела независимой Беларуси.

"Это очень опасная ситуация, когда 33 иностранных наемника, которые проливали кровь и устраивали вооруженные провокации в Сирии, Судане, Ливии и на украинском Донбассе, устраивают свою базу в 1,5 км от резиденции президента страны", - сказал министр.

Аваков привел информацию украинских источников, согласно которой вагнеровцы официально выселились из отеля и якобы направлялись в аэропорт с целью покинуть в страну, но на самом деле разместились на специальной базе под Минском недалеко от резиденции Лукашенко.

"То есть очевидно, речь идет о какой-то операции спецслужб, видимо, Российской Федерации ", - сделал вывод министр.

По его словам, у МВД Украины есть много материалов по действиям "вагнеровцев" на Донбассе. Весь массив информации будет передан белорусской стороне.

Министр также рассказал, что провел консультации о взаимодействии с официальными представителями Беларуси.

Как писала "Страна", в Офисе генпрокурора сообщили, что Украина намерена потребовать от Генеральной прокуратуры Беларуси выдать ей 28 из 32 задержанных под Минском человек.

Ранее об экстрадиции заявляли в СБУ.

Отметим, что по заявлению российского МИДа россияне летели транзитом через Беларусь в Стамбул, однако не смогли сесть на рейс и задержались в Минске ожидая новых билетов, поселившись в санаторий "Белорусочка", где их и "запаковали".

Руководит же этим санаторием, как сообщает телеграм-канал NEXTA, друг управделами президента Виктора Шеймана — бывший начальник Главного клинического центра Вооруженных сил РБ полковник Святослав Савицкий. А сам санаторий подведомственный Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ). Глава ФПБ Михаил Орда, в свою очередь, возглавляет предвыборный штаб Лукашенко.