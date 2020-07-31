Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о запуске китайской глобальной навигационной системы "Бэйдоу-3" (Beidou-3) на торжественной церемонии в Доме народных собраний в Пекине, которая прошла утром 31 июля. Система станет конкурентом существующим навигационным системам: американской GPS и российским спутникам ГЛОНАСС.

Об этом сообщает РИА Новости.

Китайская группировка спутников насчитывает 35 аппаратов, расположенных на геостационарной, геосинхронной наклонной и средней околоземной орбитах. Последний спутник системы успешно вывели на заданную орбиту 23 июня.

Создавать "Бэйдоу" в Китае начали в 2000 году - тогда на орбиту был запущен первый навигационный спутник. 27 декабря 2012 года эта система была запущена в коммерческую эксплуатацию как региональная система позиционирования. Теперь "Бэйдоу" готова к предоставлению услуг по всему миру уже в текущем году.

Как писала "Страна", на днях Китай успешно отправил свой зонд для изучения Марса.

Мы также публиковали видео, как ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутник GPS новейшего поколения для ВВС США.