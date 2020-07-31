В поселке Еланец, что в Николаевской области, полицейские освободили 75-летнего мужчину, которого супруги приковали цепью во дворе. Преступники "ухаживали" за потерпевшим на протяжении 10 лет.

Об этом информирует пресс-служба полиции региона.

Так, вчера, 30 июля, в Еланецкое отделение полиции поступило сообщение от председателя одного из сельских советов о том, что в социальной сети она увидела жестокое видео. На кадрах был запечатлен мужчина с цепями на ногах. В потерпевшем заявительница узнала местного жителя.

"На месте происшествия правоохранители выяснили, что 75-летнего мужчину, которого 10 лет назад взяла присматривать супружеская пара, приковали железной цепью во дворе", - говорится в сообщении.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 2 ст. 146 УК Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека". Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Сейчас потерпевший освобожден, полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Продолжается следствие.

В прошлом году мы рассказывали о том, как в Днепре женщина-опекун посадила на цепь 8-летнего мальчика.

Напомним, недавно в Луганской области 44-летняя женщина повесила цепь на ноги своей 14-летней дочери. По словам преступницы, она таким образом хотела "перевоспитать" дочь, которая якобы постоянно убегала из дома.