Высокоскоростной поезд потерпел крушение в Португалии. Фото: Twitter

В пятницу, 31 июля, в центральном регионе Португалии произошло смертельное ДТП. В результате столкновения высокоскоростного поезда и машины технического обслуживания погиб человек. Ранены как минимум 50.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщения местного телеканала SIC.

Пресс-секретарь окружного командования операций по оказанию помощи в Коимбре, недалеко от места, где произошло столкновение, сообщила агентству, что есть "несколько раненых", но не подтвердила, что один пассажир погиб.

По словам пресс-секретаря, на месте происшествия находятся аварийные службы, в том числе пожарные.

Ранее "Страна" писала, что в Чехии пассажирский поезд проехал на красный и протаранил грузовой состав.

Также мы рассказывали, что в Варшаве автобус упал с моста, два человека погибли, около 30 - пострадали.

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