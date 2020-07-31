В пятницу, 31 июля, в центральном регионе Португалии произошло смертельное ДТП. В результате столкновения высокоскоростного поезда и машины технического обслуживания погиб человек. Ранены как минимум 50.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщения местного телеканала SIC.

Пресс-секретарь окружного командования операций по оказанию помощи в Коимбре, недалеко от места, где произошло столкновение, сообщила агентству, что есть "несколько раненых", но не подтвердила, что один пассажир погиб.

По словам пресс-секретаря, на месте происшествия находятся аварийные службы, в том числе пожарные.

🔹Internacionales 🔹

Un tren con 282 personas a bordo descarrila en Portugal dejando al menos un muerto, 50 heridos y tres atrapados - SIC

Vía @6w_es

Video @RebeccaRambar#RadioPanama #Internacionales pic.twitter.com/TKxAdaQl3J — Radio Panamá (@radiopanama) July 31, 2020

Ранее "Страна" писала, что в Чехии пассажирский поезд проехал на красный и протаранил грузовой состав.

Также мы рассказывали, что в Варшаве автобус упал с моста, два человека погибли, около 30 - пострадали.