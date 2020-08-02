Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника сфотографировали в неожиданных ракурсах луговые цветы. На снимках неброские и многим хорошо знакомые соцветия предстают изысканно красивыми.

Фото появились в Facebook организации.

Пестрый летний ковер, которым покрываются украинские луга и поля летом и который не может не восхитить красотой, состоит из больших и малых растений. Каждое из них интересно и прекрасно по-своему. На территории заповедника их тоже очень много: распространенных и редких, ярких и незаметных на первый взгляд.

На фото представлена лишь небольшая часть из богатейшего разнотравья зоны отчуждения.

Так цветет гвоздика полевая

А это цветы гвоздики песчаной

Горошек мохнатый

Вероника длиннолистная

Ранее "Страна" публиковала фото водных цветов из Чернобыльской зоны.

Также мы показывали, как в заповеднике цветет василек луговой.