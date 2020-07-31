Первый день августа в Украине будет относительно не жарким. В некоторых западных, а также северных областях пройдут дожди. Максимальная температура воздуха в субботу, 1 августа, составит +28 градусов.

Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

Так, все западные области кроме Черновицкой и Закарпатской ждут дожди с грозами. Температура воздуха в западных регионах составит +21...+25 градусов днем и +12...+14 градусов ночью.

В северных областях также ожидаются дожди везде, Кроме Харькова. Житомир, Киев, Чернигов и Сумы будут самыми прохладными в стране - от +20 до +23 градусов днем и в районе +14 ночью. В Харькове до +25 днем и до +16 ночью.

Луганск и Донецк будут солнечными с тдневной температурой около +24 и ночной температурой до +18 градусов.

Черкассы, Полтава, Кропивницкий и Днепр будут солнечными и не очень жаркими. В этих регионах ожидается от +22 до +26 днем +12...+15 ночью. В Запорожье будет теплее - до +27 днем и до +18 ночью.

Одесса, Херсон, Николаев и Крым будут самыми теплыми в стране. Та ожидается +26...+29 градусов днем и около +18 ночью. Дождей на юге Украины не будет.

Ранее "Страна" писала, что синоптик рассказала о погоде в Украине в первые выходные августа.

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