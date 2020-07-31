При председателе Верховной Рады Дмитрии Разумкове создана рабочая группа по подготовке проекта закона Украины о государственных символах страны, порядке их использования и охраны. Группа поставила цель наконец довести до конца разработку большого герба государства, который за годы независимости так и не появился.

Об этом сообщила в Facebook член депутатской группы "Доверие" и невестка певицы Оксаны Билозир Лариса Билозир, которая тоже вошла в упомянутую группу как представитель профильного комитета.

"К сожалению, несмотря на почти 29 лет независимости вопрос государственных символов Украины на сегодня регулируется, кроме Конституции, исключительно постановлениями, распоряжениями. И только один закон вступил в силу - закон Украины "О государственном гимне Украины", - констатировала депутат.

Она добавила, что за почти треть века парламентарии всех девяти созывов не удосужились принять законы о госсимволах - последние так и остались законопроектами:

проект закона о государственном гербе Украины №4035 от 05.02.2016 года;

проект закона о государственных символах Украины №4103 от 18.02.2016 года;

проект закона о государственных символах Украины, порядке их использования и защиты №4103-1 от 03.03.2016 года;

проект закона о государственном флаге Украины №0866 от 29.08.2019 года;

проект закона о знамени национальной достоинства №2229 от 04.10.2019 года.

"Поэтому в этом созыве рабочая группа поставила амбициозную цель все-таки принять закон "О госсимволах Украины", для этого нужна политическая воля и поддержка всех фракций и депгрупп, ведь нужно конституционное большинство в 300 голосов. Готовим постановление по конкурсу на большой государственный герб на сентябрь, амбициозная цель - на начало 2021 принять закон", - резюмировала Билозир.

Напомним, 19 февраля считается днем государственного герба Украины. Именно в этот день в 1992 году Верховная Рада утвердила трезубец в качестве малого герба страны.

Как писала "Страна", Руслан Стефанчук еще в январе заявлял, что Рада разработает и примет закон о госсимволах. Но с тех пор до сегодняшнего дня видимых подвижек по этому вопросу не было.