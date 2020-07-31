Украина намерена потребовать от Генеральной прокуратуры Беларуси выдать ей 28 из 32 задержанных под Минском человек, которые ранее участвовали в вооруженном конфликте на Донбассе.

Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили в Офисе генпрокурора.

"Офис Генерального прокурора на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами этого государства. 28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст. 258-3 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Так, в ведомстве уточнили, что Украина обратилась к Беларуси с просьбой о выдаче этих людей для привлечения их к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе.

Напомним, 29 июля под Минском беларуские силовики задержали 32 чекловека, которых местная власть считает наемниками из ЧВК "Вагнер". Местные правоохранители заявили, что военные готовили массовые беспорядки и якобы связаны с мужем Светланы Тихановской - главного конкурента Лукашенко на президентских выборах.

В свою очередь российские дипломаты заявляют, что задержанные военные являются работниками охранной компании, которые следовали транзитом через Минск в Стамбул, а оттуда далее в третью страну для охраны объектов, и не планировали никаких акций в Белоруссии.

Позже МИД Беларуси заявил, что у некоторых задержанных наемников есть украинское гражданство. Также стало известно, что многие из задержанных россиян воевали на Донбассе. После этого СБУ заявила, что будет требовать у Минска экстрадиции задержанных - причем всех, а не только бывших или нынешних граждан Украины.