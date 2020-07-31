Задержанные под Минском наемники из российской частной военной компании "Вагнер" ждали отправки в Венесуэлу для охраны месторождений нефти.

Об этом в пятницу, 31 июля, сообщили бывшие коллеги арестованных военных, передает телеграм-канал российского журналиста Семена Пегова "WarGonzo".

Сообщается, что сотрудники ЧВК работали на организацию, которая специализировались на охранной деятельности промышленных объектов в Судане и Венесуэле.

Так, в случае с Суданом, военные могли направляться туда для охраны золотых приисков, а в случае Венесуэлы - их планировали задействовать для охраны месторождений нефти.

Однако источник журналиста утверждает, что задержанные под Минском ждали отправки именно в Венесуэлу.

Также телеграм-канал сообщает, что на задержанных в Беларуси оказывается жесткое давление. Им грозят большими сроками и принуждают сознаться в "фантастических вещах".

Стоит отметить, что в Беларуси 9 августа состоятся президентские выборы. На фоне этого беларуские силовики 29 июля под Минском задержали 32 российских наемников . Местные правоохранители заявили, что военные готовили массовые беспорядки и якобы связаны с мужем Светланы Тихановской - главного конкурента Лукашенко на президентских выборах.

В свою очередь российские дипломаты заявляют, что задержанные военные являются работниками охранной компании, которые следовали транзитом через Минск в Стамбул, а оттуда далее в третью страну для охраны объектов, и не планировали никаких акций в Белоруссии.

Позже МИД Беларуси заявил, что у некоторых задержанных наемников есть украинское гражданство. Также стало известно, что многие из задержанных россиян воевали на Донбассе. После этого СБУ заявила, что будет требовать у Минска экстрадиции задержанных - причем всех, а не только бывших или нынешних граждан Украины.