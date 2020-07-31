Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Одарченко прокомментировал конфликт, который произошел между ним и посетителем кафе в поселке Железный Порт в Херсонской области, в результате которого Одарченко получил удар в лицо. По словам Одарченко, сейчас он в порядке. Но он будет инициировать проверки в отношении людей, с которыми у нардепа произошел конфликт по поводу законности их бизнеса на пляже.

Об этом он рассказал журналисту "Страны".

"Отлично, все хорошо. Готовим обращение, нужно проверить все точки, которые расположены и занимают половину пляжа. Пусть проверят шум, законность нахождения. Люди ж приезжают отдыхать, а не слушать "бананы и таблетки" (конфликт произошел с людьми, которые на пляже предлагают развлечения в виде поездки по морю на "банане" или "таблетке", часто реклама идет через громкоговорители на пляже - Ред.), - сказал Одарченко.

Напомним, что инцидент произошел в одном из кафе на побережье Черного моря, где отдыхал нардеп из фракции "Слуга народа" Андрей Одарченко. По неизвестным причинам между ним и другим посетителем кафе, им оказался житель Херсона, 1988 года рождения возник конфликт. В результате мужчина ударил нардепа кулаком в лицо.

Известно, что Андрей Одарченко отказался проходить медицинское освидетельствование. Но полиция все равно начала расследование по факту умышленного нанесения легкого телесного повреждения.

Ранее "Страна" сообщала, что в Железном Порту напали на журналистов, которые пытались снять факты нарушения карантина.

Также мы рассказывали, что в Железном порту трехлетняя девочка утонула в море, когда молодой сожитель бабушки катал ее на матрасе.