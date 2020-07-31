С экс-нардепа Сергея Пашинского, которому Госбюро расследований вручило обвинительный акт по делу о вооруженном нападении на жителя Киевской области Вячеслава Химикуса, сняли электронный браслет.

Об этом в пятницу, 31 июля, рассказал адвокат политика Глеб Федур, передают "Украинские новости".

"Он уже без браслета", - заявил защитник Пашинского. При этом юрист не уточнил, когда именно было принято соответствующее решение.

В свою очередь источник в правоохранительных органах утверждает, что срок домашнего ареста с ношением электронного браслета для Пашинского истек еще в конце мая этого года. После этого сторона обвинения просила суд избрать бывшему депутату меру пресечения в виде ограничения свободы с альтернативой внесения залога. Однако суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал Пашинскому личное обязательство.

Ожидается, что заседание суда по делу Пашинского состоится 3 сентября.

Напомним, вечером 31 декабря 2016 года в Киевской области возле деревни Хлепча во время конфликта на дороге Сергей Пашинский, который тогда был депутатом Верховной Рады от "Народного фронта", выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Летом 2017 года в Генпрокуратуре при Юрии Луценко не увидели состава преступления в действиях Сергея Пашинского и закрыли уголовное дело против него. В ГПУ решили, что он действовал в рамках необходимой самообороны, которая исключает его уголовную ответственность. Зато действия второго участника событий, самого потерпевшего Вячеслава Химикуса были признаны "общественно опасными".

В ноябре 2018 года полиция вручила Химикусу подозрение в преступлении, предусмотренном статьей 296 Уголовного кодекса Украины ("хулиганство"), максимальное наказание за которое - от трех до семи лет лишения свободы.

После ухода Луценко с поста генпрокурора, в сентябре 2019 года в Генеральной прокуратуре Украины отменили постановление о закрытии уголовного дела против Пашинского о стрельбе из пистолета и ранении Романа Химикуса.

3 июля Пашинскому вручен обвинительный акт по делу о нападении с применением оружия на жителя Киевской области Вячеслава Химикуса. Досудебное расследование сотрудниками ГБР было завершено еще 28 апреля. В свою очередь сам Пашинский назвал открытое против него дело сфальсифицированным.