У Зеленского рассказали, что новый законопроект о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам рекомендует работодателю давать выходной день работнику, который отмечает один из этих праздников потому что исповедует ислам, католицизм или иудаизм. "Поголовных" выходных вводить не планируется.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква, пишет прес-служба президента.

"Предлагается предоставить государственный статус таким религиозным праздникам, как Рамазан-Байрам, Курбан-Байрам, Песах, Рош-ха-Шана, Ханука, Пасха христиан западного обряда. Согласно законопроекту, работодателю рекомендуется предоставлять выходной день сотруднику, который отмечает один из этих праздников в соответствии с принадлежностью к той или иной религиозной конфессии", - сказал Игорь Жовква.

В ОП считают, что такой подход позволит обеспечить соблюдение традиций празднования и продемонстрирует преданность Украины принципам равенства, толерантности и взаимоуважения. А представители религиозных общин смогут реализовать свое право на свободное вероисповедание без нарушений исконных традиций.

"В странах Европейского Союза существуют глубокие традиции уважения к религиям и религиозным конфессиям. Их права закреплены в соответствующих законодательных актах, а общество уважает каждого человека, независимо от его религиозных убеждений. В Украине действует большое количество религиозных общин, исповедующих философию разных религий мира. Однако десятилетия господства идеологии государственного атеизма исказили отношение людей к отдельным религиозных течениям", - отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Игорь Жовква отметил, что именно поэтому приобретает актуальность законопроект о предоставлении государственного статуса отдельным религиозным праздникам.

Как писала "Страна", о намерении Зеленского сделать исламские праздники государственными в Украине стало известно в мае.

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