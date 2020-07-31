Суд смягчил условия домашнего ареста подозреваемой в умышленном убийстве экс-нардепа Татьяны Черновол. Теперь она может позже возвращаться домой и может выезжать за пределы Киевской области.

Об этом со ссылкой на адвоката бывшего депутата Ирину Кузину пишет "Укринформ".

Так, суд установил начало ночного домашнего ареста с 23:00, а не с 22:00, как это было раньше. Кроме того, Черновол больше не ограничена Киевом и Киевской областью, она может ездить по Украине.

"У нее (Черновол - Ред.) сейчас одно дело, она объединенное: это офис Партии регионов плюс препятствование журналистской деятельности господина Кучера", - уточнила адвокат.

Напомним, Татьяну Черновол подозревают в убийстве сотрудника офиса "Партии регионов" Владимира Захарова, которое произошло 18 февраля 2014 года. Мужчина погиб в результате поджога офиса политсилы, который устроили участники Майдана под руководством Черновол.

В апреле детективы ГБР провели обыск в доме экс-нардлепа и предъявили ей подозрение в убийстве. Сама она заявила, что не причастна к этому.