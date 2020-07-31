В Хусте Закарпатской области медик, приговоренный к сроку за ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее смерть роженицы, уклонялся от тюремного срока и выплаты компенсации. Правоохранителям удалось задержать врача.

Об этом в пятницу, 31 июля, информирует пресс-служба полиции Закарпатской области.

"Суд вынес мужчине приговор, по которому он был признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Речь идет о смерти роженицы, которая была пациенткой данного врача. Судом медику была назначена мера наказания - 1 год лишения свободы. Также мужчину обязали выплатить моральный и материальный ущерб родственникам умершей. Однако медик скрывался от исполнения приговора суда", - говорится в сообщении.

Так, в четверг, 30 июля, сотрудники Хустского отдела полиции получили информацию, что разыскиваемый медик может находиться в больнице. Там правоохранители его и обнаружили. Из-за ухудшения состояния здоровья врача он находится под присмотром медиков. Кроме того, его охраняют полицейские.

"Как только состояние человека улучшится, он будет доставлен в учреждение исполнения наказаний", - добавили в полиции.

Стоит отметить, что случай со смертью женщины произошел еще в 2017 году. В результате халатных действий медика без матери остались трое детей. Львовский апелляционный суд подтвердил законность приговора Тячевского районного суда суда, согласно которому врач должен быть наказан 1 годом лишения свободы. Кроме этого медик и Хустская районная больница должны оплатить пострадавшим 400 000 гривен морального ущерба, 45 300 гривен материального ущерба и более 31 тысяч гривен ущерба причиненного смертью матери ее несовершеннолетним детям. Подсудимого также обязали платить 1/4 части заработной платы на содержание троих детей умершей роженицы.

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