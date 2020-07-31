Сейшельские острова запретили въезд украинским туристам, хотя еще в начале месяцев граждан Украины пускали.

Об этом в ходе брифинга 31 июля сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"На прошлой неделе я объявлял страны, открытые или относительно открытые для украинцев. За эту неделю изменилась политика на Сейшельских островах. Было принято решение о закрытии страны для въезда украинских туристов, но при этом положительной является новость, что Болгария буквально вчера приняла решение, которым наоборот, продлила на месяц упрощенный порядок въезда для граждан Украины", - сказал Кулеба.

Министр напомнил, что ознакомиться с условиями и возможностью въезда в другие страны мира украинцы могут на сайте МИД.

"Тройка стран, которые пользуются наибольшим вниманием наших соотечественников - это Венгрия, Турция и Россия. После них сразу идет Польша, Германия, Румыния, Хорватия", - сообщил также Дмитрий Кулеба.

Напомним, ранее мы писали, где сейчас могут отдохнуть украинцы и какие ограничения для путешествий в эти страны действуют.

Также сообщалось, что Украина попала в "красный" список Австрии. Въезд туда запрещен.