Сегодня на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС украинские регионы были поделены на четыре зоны в зависимости от показателей заболеваемости Covid-19. Таким образом, с 1 августа вступает в силу новый формат адаптивного карантина, утвержденный правительством 22 июля. Новые ограничения начнут действовать с понедельника, 3 августа.

Об этом в пятницу, 31 июля, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.

Красная зона - все ограничения "оранжевой зоны", а также запрет на работу общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность кафе, ресторанов и ТРЦ:

Луцк ;

; Тернополь ;

; Кицманский район Черновицкой области.

Оранжевая зона - все ограничения "желтой зоны", а также запрет на работу развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей:

Луцкий и Любешовский районы Волынской области ;

; Ивано-Франковск, Тисменицкий район Ивано-Франковской области ;

; Львов, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области ;

; Бучачский район, Бережаны Тернопольской области.

Желтая зона - все ограничения "зеленой зоны", также запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения:

Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области ;

; Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области ;

; Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области ;

; Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области ;

; Яремче, Богородчанский, Городенковский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области ;

; Жолковский, Яворивский и Камянка-Бугский районы Львовской области ;

; Бережанский, Гусятинский, Козивский, Лановецкий и Чорткивский районы Тернопольской области ;

; Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Зеленая зона - масочный режим в местах скопления людей, соблюдение социальной дистанции, один человек на 5 квадратных метров во время проведения массовых мероприятий. В нее входит остальная территория Украины.

Ожидается, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет встречаться еженедельно, по пятницам, и обновлять данные. Ограничения будут действовать с 3 августа.

Стоит отметить, что переход региона, например, из "красной зоны" в "оранжевую" возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей. Сейчас таковыми являются:

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем Covid-19. Должна составлять менее 50% процентов;

Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА. Не должно составлять меньше 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;

Коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19. Должен составлять менее 11%;

Показатель динамики роста случаев инфицирования Covid-19. Должен составлять менее 10%.

Показатель динамики роста случаев инфицирования Covid-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.

Видео: YouTube/ Кабмин

Напомним, недавно "Страна" подробно рассказывала о том, как украинские регионы будут делиться на "зоны".

Ранее мы писали, что по состоянию на утро пятницы, 31 июля, коронавирус подтвердился еще у 1090 жителей Украины. Общее число зараженных достигло 69 884 человек.