В красном регионе - Луцк и Тернополь. Опубликована коронавирусная карта Украины с четырьмя зонами
Сегодня на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС украинские регионы были поделены на четыре зоны в зависимости от показателей заболеваемости Covid-19. Таким образом, с 1 августа вступает в силу новый формат адаптивного карантина, утвержденный правительством 22 июля. Новые ограничения начнут действовать с понедельника, 3 августа.
Об этом в пятницу, 31 июля, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга.
Красная зона - все ограничения "оранжевой зоны", а также запрет на работу общественного транспорта, посещение учреждений образования, деятельность кафе, ресторанов и ТРЦ:
- Луцк;
- Тернополь;
- Кицманский район Черновицкой области.
Оранжевая зона - все ограничения "желтой зоны", а также запрет на работу развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей:
- Луцкий и Любешовский районы Волынской области;
- Ивано-Франковск, Тисменицкий район Ивано-Франковской области;
- Львов, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области;
- Бучачский район, Бережаны Тернопольской области.
Желтая зона - все ограничения "зеленой зоны", также запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения:
- Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчинский районы Винницкой области;
- Нововолынск, Гороховский, Киверцовский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;
- Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;
- Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;
- Яремче, Богородчанский, Городенковский, Косовский и Надвирнянский районы Ивано-Франковской области;
- Жолковский, Яворивский и Камянка-Бугский районы Львовской области;
- Бережанский, Гусятинский, Козивский, Лановецкий и Чорткивский районы Тернопольской области;
- Глыбокский, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.
Зеленая зона - масочный режим в местах скопления людей, соблюдение социальной дистанции, один человек на 5 квадратных метров во время проведения массовых мероприятий. В нее входит остальная территория Украины.
Ожидается, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет встречаться еженедельно, по пятницам, и обновлять данные. Ограничения будут действовать с 3 августа.
Стоит отметить, что переход региона, например, из "красной зоны" в "оранжевую" возможен при условии, когда 5 дней подряд там наблюдаются изменения одного из определенных показателей. Сейчас таковыми являются:
- Загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем Covid-19. Должна составлять менее 50% процентов;
- Среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА. Не должно составлять меньше 24 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней;
- Коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19. Должен составлять менее 11%;
- Показатель динамики роста случаев инфицирования Covid-19. Должен составлять менее 10%.
Показатель динамики роста случаев инфицирования Covid-19 применяется в случае регистрации более восьми случаев на 100 тыс. населения суммарно за последние семь дней.
Видео: YouTube/ Кабмин
Напомним, недавно "Страна" подробно рассказывала о том, как украинские регионы будут делиться на "зоны".
Ранее мы писали, что по состоянию на утро пятницы, 31 июля, коронавирус подтвердился еще у 1090 жителей Украины. Общее число зараженных достигло 69 884 человек.