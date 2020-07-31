Платформа Netflix снимает свой первый фильм в Украине. Это комедийный боевик "Последний наемник", главные роли в котором исполняют Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.

Об этом 31 июля в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По словам главы министерства, "Последний наемник" ("The Last Mercenary") - это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне.

"Львиная часть съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже. По сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов", - сообщил Ткаченко.

По его словам, главные ответственные за часть съемок в Украине - международная кинокомпания Apple Tree и отечественная Star Media.

"Кстати, съемки уже стартовали и продлятся до осени. Надеюсь, лента станет еще и первой, которая получит рибейты (компенсации от региона, где снимают фильм - Ред.) в Украине", - написал министр.

По его словам продюсерами выступают Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер - Дэвид Шарон, а оператор-постановщик Тьерри Арбогаст.

"Ну что, теперь в украинском есть еще больше поводов оформить подписку на сервис. Интересно же посмотреть, как Украина превратится в Францию. Ну а мы вместе с Жаном-Клодом держим кулаки, чтобы динамика международных съемок у нас только росла", - написал Александр Ткаченко.

Напомним, в феврале заместитель главы комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев обвинял платформу Netflix в пособничеству российской пропаганде.

Также мы писали, что режиссеры "Мстителей" снимут самый дорогой фильм в истории Netflix с Райаном Гослингом в главной роли.