Сегодня, 11 августа, православные отмечают Рождество Николая Чудотворца. Это важный церковный праздник, когда посещают церковную службу. Николая Чудотворца считают покровителем путешественников, несправедливо осужденных и сирот.
Народное название этого дня Никола Осенний или Туманник из-за частых туманов, которые стояли по утрам. Рассказываем об истории праздника, главных запретах и приметах дня.
История праздника
Праздник появился с установлением христианства в Киевской Руси в IX веке. При правлении Екатерины II его упразднили, а потом снова восстановили.
Согласно преданию Николай Угодник родился в 270 году в состоятельной семье христиан в Патарах - греческом городе-колонии. С ранних лет он проявил желание служить Богу, был чтецом. Будучи обеспеченным, он всегда помогал бедным, а лишившись родителей и вовсе раздал свое наследство, чтобы полностью посвятить жизнь вере и остаться при храме.
Вначале Николай Чудотворец служил священником в церкви, где настоятелем был его родной дядя. Затем получил чин епископа в Мире (ныне город Демре современной турецкой провинции Анталии).
Прихожане приняли нового епископа, ценили его за доброту и отзывчивость, кроткий и справедливый нрав. Кроме того, он прославился сотворением чудес - молитвенно спас Миры от голода, воскрешал моряков после крушений, освобождал из тюрем незаконно осужденных.
Николай Чудотворец умер в 350-х годах и был захоронен при храме Мир Ликийских. Его тело мироточило, рядом с ним исцелялись больные. Со временем мощи перенесли в итальянский город Бари и в связи с этим установили базилику, где хранится ковчег во имя святого. Часть мощей также хранится в Венеции, часть осталась в Мирах.
Критская икона "Рождество святителя Николая", 15 век
Как молятся Николаю Угоднику
Святой Николай популярен в народе. Ему молятся путешественники, страдающие от голода или болезней, ищущие средства к существованию или покровителя-защитника, желающие мира, исполнения желания, установления добра. Святой Николай покровитель детей. Именно он приносит подарки детям в декабре, а в Европе известен под именем Санта Клауса.
Ниже приводится одна из молитв к Николаю, но можно молиться и своими словами, главное - делать это искренне, с чистыми помыслами и благими намерениями.
Что можно и чего нельзя делать сегодня
11 августа в 2020 году - вторник, поста нет. Поэтому можно есть мясо, яйца, молочные продукты, рыбу.
В День Николая Чудотворца важно молитвенно обратиться к святителю, постараться зайти в храм. В церкви перед утренней службой можно заказать молебен Николаю за здравие.
Также принято жертвовать деньги или одежду нуждающимся, отдавать долги, потому что благие дела - лучший способ помянуть Николая Угодника.
Как и в другой церковный праздник, важно делать все возможное, чтобы укрепить связь с Богом, а не разрушить ее. Старайтесь в этот день думать о хорошем, занимайтесь саморазвитием, читайте духовную литературу.
Ко всем ограничениям необходимо подходить осознанно. Лучше не ссорится с родными и не сквернословить, не заниматься стиркой-глажкой и генеральной уборкой, не давать в долг.
Погодные приметы
Если утро выдалось туманным, то овес и ячмень дадут богатый урожай. Если туман стоит весь день - остерегайся гибели пчел, такая погода вредна для медоносных насекомых. Если второй раз зеленеет овес - осень предстоит дождливая. И, наоборот, осень будет теплой, если утром 11 августа не похолодало и не чувствуются заморозки.