Сегодня, 11 августа, православные отмечают Рождество Николая Чудотворца. Это важный церковный праздник, когда посещают церковную службу. Николая Чудотворца считают покровителем путешественников, несправедливо осужденных и сирот.

Народное название этого дня Никола Осенний или Туманник из-за частых туманов, которые стояли по утрам. Рассказываем об истории праздника, главных запретах и приметах дня.

История праздника

Праздник появился с установлением христианства в Киевской Руси в IX веке. При правлении Екатерины II его упразднили, а потом снова восстановили.

Согласно преданию Николай Угодник родился в 270 году в состоятельной семье христиан в Патарах - греческом городе-колонии. С ранних лет он проявил желание служить Богу, был чтецом. Будучи обеспеченным, он всегда помогал бедным, а лишившись родителей и вовсе раздал свое наследство, чтобы полностью посвятить жизнь вере и остаться при храме.

Вначале Николай Чудотворец служил священником в церкви, где настоятелем был его родной дядя. Затем получил чин епископа в Мире (ныне город Демре современной турецкой провинции Анталии).

Прихожане приняли нового епископа, ценили его за доброту и отзывчивость, кроткий и справедливый нрав. Кроме того, он прославился сотворением чудес - молитвенно спас Миры от голода, воскрешал моряков после крушений, освобождал из тюрем незаконно осужденных.

Николай Чудотворец умер в 350-х годах и был захоронен при храме Мир Ликийских. Его тело мироточило, рядом с ним исцелялись больные. Со временем мощи перенесли в итальянский город Бари и в связи с этим установили базилику, где хранится ковчег во имя святого. Часть мощей также хранится в Венеции, часть осталась в Мирах.

Критская икона "Рождество святителя Николая", 15 век

Как молятся Николаю Угоднику

Святой Николай популярен в народе. Ему молятся путешественники, страдающие от голода или болезней, ищущие средства к существованию или покровителя-защитника, желающие мира, исполнения желания, установления добра. Святой Николай покровитель детей. Именно он приносит подарки детям в декабре, а в Европе известен под именем Санта Клауса.

Ниже приводится одна из молитв к Николаю, но можно молиться и своими словами, главное - делать это искренне, с чистыми помыслами и благими намерениями.

Что можно и чего нельзя делать сегодня

11 августа в 2020 году - вторник, поста нет. Поэтому можно есть мясо, яйца, молочные продукты, рыбу.

В День Николая Чудотворца важно молитвенно обратиться к святителю, постараться зайти в храм. В церкви перед утренней службой можно заказать молебен Николаю за здравие.

Также принято жертвовать деньги или одежду нуждающимся, отдавать долги, потому что благие дела - лучший способ помянуть Николая Угодника.

Как и в другой церковный праздник, важно делать все возможное, чтобы укрепить связь с Богом, а не разрушить ее. Старайтесь в этот день думать о хорошем, занимайтесь саморазвитием, читайте духовную литературу.

Ко всем ограничениям необходимо подходить осознанно. Лучше не ссорится с родными и не сквернословить, не заниматься стиркой-глажкой и генеральной уборкой, не давать в долг.

Погодные приметы

Если утро выдалось туманным, то овес и ячмень дадут богатый урожай. Если туман стоит весь день - остерегайся гибели пчел, такая погода вредна для медоносных насекомых. Если второй раз зеленеет овес - осень предстоит дождливая. И, наоборот, осень будет теплой, если утром 11 августа не похолодало и не чувствуются заморозки.