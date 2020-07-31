Президент России Владимир Путин после того, как упростил получение гражданства для украинцев, поручил проработать вопрос упрощения получения гражданства для других иностранцев. Срок работы Путин определил до 1 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, 31 июля.

"Правительству Российской Федерации проанализировать существующие процедуры подачи иностранными гражданами заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации и стоимость услуг организаций, уполномоченных на оказание содействия в оформлении и подаче таких заявлений, подготовить предложения по оптимизации указанных процедур и ликвидации необоснованных расходов заявителей", - говорится в поручении.

Он подчеркнул, что необходимо еще проработать эти предложения совместно с администрацией президента в рамках деятельности рабочей группы по реализации Концепции государственной миграционной политики России до 2025 года.

В начале июля Путин заявил, что Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития.

Ранее "Страна" писала, что 24 июля, в России вступил в силу закон, которым упрощается вступление в гражданство для иностранцев, в том числе для украинцев.

Также мы рассказывали, что парламент Молдовы отменил закон, который позволял получить гражданство республики в обмен на инвестиции.