С 1 августа Австрия отменяет запрет на пассажирские перевозки в Украину и еще 17 стран. При этом украинские туристы не смогут посетить Австрию из-за действующих ограничений на въезд в страны Шенгенской зоны.

Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил посол Украины в Вене Александр Щерба.

Так, с 1 августа из Австрии на самолете можно добраться в Украину, Россию, Беларусь, Румынию, Молдову, Болгарию, Сербию, Черногорию, Боснию и Герцеговину, Косово, Албанию, Северную Македонию, Швецию, Китай, Иран, Испанию, Великобританию и Египет. Ранее эти государства находились в "красном списке" из-за высокого уровня заражаемости коронавирусом.

Стоит отметить, что украинские граждане не могут посетить Австрию и другие страны Европейского Союза из-за коронавирусных ограничений на въезд в Шенгенскую зону. Также с 27 июля в Австрии начали действовать новые правила въезда в страну, которые предусматривают предоставление отрицательного результата ПЦР-теста на Covid-19 при пересечении границы.

"Въезжают те, кто имеет вид на жительство, те, кто летят по особым семейным обстоятельствам (свадьба, воссоединение семьи, похороны...), а также на срочное лечение", - пояснил дипломат.

Также Щерба отметил, что пока неизвестно, разрешат ли въезд в Австрию украинским студентам, которые только поступили в местные ВУЗы и пока не имеют вида на жительство.

"Ответа о порядке их прибытия у меня пока нет. Будет - напишу", - добавил Щерба.

Напомним, в ночь на понедельник, 27 июля, вступит в силу решение властей Австрии о запрете на въезд гражданам из 32 стран. Они попали в "красный список" из-за высокого уровня заражения коронавирусом.

Ранее мы писали о том, сколько в Украине стоит ПЦР-тест на коронавирус и где его можно сделать перед вылетом.