Первый президент Украины Леонид Кравчук, который вместо Кучмы будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, считает, что письмо замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака о выходе из переговоров с Андреем Ермаком - это предложение, но не решение.

Об этом Кравчук заявил в интервью "Суспильному".

"Я не знаю, имеет ли право Козак, как и Кравчук, как и Ермак, говорить за всю Россию или за всю Украину. Если это скажет Путин или Зеленский – это уже решение государства. Поэтому Козак может в демократической стране высказать свое мнение. Но он призван для того, чтобы на основе решений "минского формата" формулировать какие-то предложения и подать их российским властям. Если власть с этим согласиться и примет такое решение, и объявит его - это уже будет решение властей. Решение Козака - это предложение, а не решение", - сказал Кравчук.

Напомним, письме советникам глав государств Нормандской четверки Козак назвал переговоры по Донбассу на уровне советников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата, в рамках которого он встречался, в частности, с Ермаком. При этом в Москве подтвердили, что замглавы АП президента РФ действительно писал послание.

"Страна" публиковала текст документа, подлинность которого подтвердили в Офисе президента.