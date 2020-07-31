В детском саду "Яблонька" (Вишневое, Киевская область), реконструкцию которого провели в рамках президентской программы "Большое строительство", в новых детских туалетах не установили кабинки, а унитазы разместили почти вплотную друг к другу.

На это обратил внимание блогер Николай Малуха, соответствующий пост он разместил в Facebook.

Отметим, что реконструкция детского садика обошлась в 7,2 млн грн. Ролик о завершении ремонта разместили на странице в Facebook, посвященной "Большому строительству". На кадрах видео можно увидеть, что в туалете для детей унитазы размещены очень близко друг к другу и совсем рядом с раковинами. Очевидно, это создаст дискомфорт для воспитанников учреждения.

"Здесь много вопросов к: организаторам закупок, которые захотели потратить больше денег на унитазы, а не на кабинки; местной власти, которая потратила 7,2 млн средств налогоплательщиков Вишневого; президентской программе "Большое строительство", которая примазалась к этому объекту, но даже не проконтролировала выполнение; ну и к SMM-менеджерам, которые сняли всю эту срамоту и не постеснялись выложить на обозрение широкой общественности", - написал блогер.

Напомним, в Волчанском районе Харьковской области установили билборд, на котором указано, что ремонт дороги Волчанск-Землянки по президентской программе "Большое строительство" завершен. Однако, как сообщают местные жители, эта информация не соответствует действительности.

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