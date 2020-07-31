Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке смягчения карантина в стране из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничительные меры будут ужесточены в нескольких графствах на северо-западе королевства.

Об этом в пятницу, 31 июля, глава британского правительства заявил в ходе пресс-конференции.

"Все время я говорил, что наши планы возобновить социальную и экономическую (активность - Ред.) имеют условие - продолжение успехов в борьбе с коронавирусом. Теперь нам нужно нажать на педаль тормоза, чтобы удержать вирус под контролем", - сказал Джонсон.

Так, согласно распоряжению правительства, планы открыть с 1 августа казино, боулинг, катки и другие развлекательные заведения откладываются как минимум на две недели. Также не возобновятся и массовые мероприятия, а на свадьбах смогут присутствовать не более 30 человек.

Также премьер отметил, что масочный режим с 8 августа распространяется на галерей, кинотеатры и религиозные учреждения. Джонсон подчеркнул, что борьба с коронавирусом продолжается, однако по сравнению с мартом этого года правительство находится в куда лучшем положении благодаря более значительной информированности о заболевании, более масштабной системе тестирования и отслеживания контактов зараженных.

"Только если люди будут следовать правилам и вести себя безопасно, мы сможем двигаться дальше (с отменой мер - Ред.)", - подчеркнул Джонсон.

Также на территории всего графства Большой Манчестер, части Ланкашира и Западного Йоркшира был ужесточен карантин. Жителям этих регионов запрещено встречаться с людьми, которые не проживают с ними под одной крышей, но при этом ряд общественных заведений продолжает работать, в частности пабы, рестораны и кафе. Так, в условиях ужесточенного локдауна на этих территориях проживают около 4,5 миллиона человек.

Видео: YouTube/ BBC

По последним данным британского правительства, число зараженных коронавирусом в стране увеличилось до 302 301, при этом за сутки 29 июля в стране Covid-19 выявили у 846 человек. При этом статистику смертности британский Кабмин публиковать перестал, так как в методологии ее подсчета были выявлены ошибки.

Как мы сообщали ранее, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что в некоторых странах Европы есть признаки второй волны коронавируса.