В первые дни августа в Украине ожидается прохладная погода. Практически по всей стране пройдут кратковременные грозовые дожди, только на юге будет солнечная и сухая погода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко в пятницу, 31 июля.

"1 августа в Украине кратковременные грозовые дожди вероятны периодически практически повсеместно. Разве что в Центре солнце все же будет бороться с осадками и часто побеждать, а в южной части будет солнечно, сухо и теплее всего", - поделилась синоптик.

Температура воздуха на в южной часты Украины ожидается завтра +25...+29 градусов. В других регионах Украины +22...+26 градусов, в Закарпатье до +28 градусов.

В Киеве с субботу ожидается дождь с грозой, температура воздуха поднимется +22...+23 градусов. В воскресенье, 2 августа, в столице будет без осадков, но прохладно. "Август в Киев придет со свежестью и сыростью", - написала Диденко.

Напомним, сегодня в Украины ожидалась не очень жаркая погода, комфортная для лета. Но на юге, востоке и в центре прогнозировали сильные дожди.

Также мы сообщали, какой будет погода в августе. По данным Укргидрометцентра, температура воздуха ожидается в пределах +19...+24 градусов.















