Пограничники Украины и Беларуси начали ежегодную спецоперацию "Зубр", которая продлится до конца октября. В ходе нее будут проводиться розыскные, профилактические и другие мероприятия как на пограничных пунктах пропуска, так и вне их.

Об этом в пятницу, 31 июля, информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"После подготовительного этапа пока сейчас основной этап операции. В частности, проходят оперативно-розыскные, профилактические, режимные и другие мероприятия как вне пунктов пропусков, так и в них по выявлению и пресечению противоправной деятельности на государственной границе. Обеспечивается мониторинг обстановки в приграничных районах и на путях международного сообщения. К патрулированию государственной границы, кроме пограничных нарядов, привлекается пилотируемая и беспилотная авиация", - говорится в сообщении.

Представители ведомства отметили, что между сторонами происходит регулярный обмен информацией на уровне пограничных отрядов, в том числе и через общей контактный пункт "Житомир-Пинск".

"Кроме того, вчера пограничники Беларуси сообщили Государственной пограничной службе Украины о том, что органами Государственного пограничного комитета РБ проводятся мероприятия по усилению пограничного режима на общем участке границы, в т.ч. в рамках совместной специальной пограничной операции "Зубр-2020", путем принятия дополнительных мер контроля за порядком посещения и пребывания граждан в пограничной зоне и пограничной полосе", - добавили в Госпогранслужбе.

Также сообщается, что совместные мероприятия украинских и беларуских пограничников происходят на регулярной основе.

Стоит отметить, что в Беларуси 9 августа состоятся президентские выборы. На фоне этого беларуские силовики 29 июля под Минском задержали 32 российских наемников . Местные правоохранители заявили, что военные готовили массовые беспорядки и якобы связаны с мужем Светланы Тихановской - главного конкурента Лукашенко на президентских выборах.

В свою очередь российские дипломаты заявляют, что задержанные военные являются работниками охранной компании, которые следовали транзитом через Минск в Стамбул, а оттуда далее в третью страну для охраны объектов, и не планировали никаких акций в Белоруссии.

Позже МИД Беларуси заявил, что у некоторых задержанных наемников есть украинское гражданство. Также стало известно, что многие из задержанных россиян воевали на Донбассе. После этого СБУ заявила, что будет требовать у Минска экстрадиции задержанных - причем всех, а не только бывших или нынешних граждан Украины.