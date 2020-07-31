Вчера в столице Беларуси прошел митинг оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Она оппонирует действующему президенту Александру Лукашенко и является основным его конкурентом на выборах, которые должны состояться 9 августа.

Митинг состоялся на фоне большого скандала - задержания под Минском 33-х бойцов российской ЧВК. У Лукашенко заявили об их связях с мужем Тихановской, который сейчас в тюрьме. Кроме того на сопредельной территории России якобы ждут своего часа еще две группы боевиков.

То есть у Бацьки активно раскручивают сюжет о попытке госпереворота силами вооруженных боевиков-россиян. Однако, судя по тому, что говорили вчера на митинге - среди противников Лукашенко никто в эту версию не поверил.

Что говорили на акции Тихановской

Вчерашний митинг белорусской оппозиции прошел за ограждением, на площадь пускали только через контрольные точки и металлоискатели.

Но, судя по тому, что говорили организаторы митинга, никто в официальную версию случившегося не поверил.

"Никто не поверит, что этих боевиков нам прислали именно к выборам. Они говорят о какой-то революции. Боже мой, какая революция? Люди, мы ведь просто хотим честных выборов. Какая революция? Так зачем вы провоцируете свой народ? Нам боевики абсолютно ни к чему. Мы мирные люди", - заявила Тихановская.

"Нам поступает информация, что российские боевики из частных военных компаний бывали у нас часто, что они использовали Беларусь, как перевалочную базу. Я этого никогда не знала. Но с этим же надо разбираться. Если это так, то у меня вопрос: "Куда смотрели спецслужбы? Почему они подняли эту тему прямо перед выборами?". С этими боевиками надо разбираться отдельно, а выборы пускай проходят по закону", - сказала оппозиционный кандидат.

При этом обычные участники протестов в комментарии местным СМИ говорят примерно то же самое.

"Бог его знает, может, их завезли, боевиков этих, договорился он (Лукашенко - Ред.) с Путиным", - говорит Елена, которая пришла поддержать Тихановскую.

Накануне кандидатов, оппозиционных Лукашенко, пригласили в местный ЦИК, где с ними встретился секретарь местного Совета безопасности Андрей Равков. Он заявил им, что российские ЧВКшники приехали, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране - поэтому митинги будут проходить на контролируемой силовиками территории, также там будет ограничен интернет.

Однако, как видим, на состоявшемся в тот же день митинге о "российских боевиках" говорили с недоверием и воспринимали информацию о них, как технологию власти, чтобы ограничить протесты.

Почему не поверили власти?

С самого начала версия властей о попытке россиян устроить едва ли не теракты во время выборов - вызывала крайне серьезные вопросы. Главный из которых - зачем Кремлю поддерживать Тихановскую, которая призывает Беларусь выйти из союза с Россией и является открыто прозападным кандидатом?

При этом сами бойцы ЧВК, судя по их поведению, ничего на территории Беларуси не планировали. Они не таясь прибыли в Минск группой и без малейшей конспирации заселились в отель, а потом в санаторий, где их и захватили. При них не было оружия, а на территории республики мужчины находились законно.

В России уже заявили, что это не ЧВКшники, а сотрудники охранной фирмы. И ехали они через Минск транзитом в Стамбул, а оттуда далее планировали отправиться для охраны объекта в одну из африканских стран (по одним данным в Ливию, по другим в Судан). Доказательств же их "особой миссии" власти Беларуси пока не предъявили. Не исключено, что на задержанных сейчас оказывается давление с целью вынудить их дать нужные Минску показания.

В том числе привлекается Украина, которая требует выдать ей часть задержанных в Минске, поскольку они воевали за сепаратистов на Донбассе. Угроза такой выдачи может стать серьезным аргументом для задержанных говорить то, что нужно.

Вся эта история, как уже рассказывала "Страна", могла быть срежиссирована во-первых для Запада, перед которым Лукашенко ищет оправдания накануне возможного подавления протестов. Во-вторых - для разобщения сторонников Тихановской, которую власти таким образом "привязывают" к РФ.

А также как повод ужесточить условия для проведения массовых акций. Что, собственно, уже и происходит.

При этом в России уже выразили уверенность, что задержанных бойцов ЧВК скоро отпустят. "Уже в ближайшее время в эту ситуацию будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Такой исход совсем не исключен - учитывая, что власть Беларуси третий день не может доказательно объяснить, как россияне угрожали выборам. В итоге официальной версии не поверили даже оппозиционеры, которые настроены отнюдь не пророссийски.

То есть пока информационно Минск эту историю проигрывает. А вот будет ли он усугублять ситуацию или попытается ее сгладить - увидим в ближайшие дни.

Почему вообще в Беларуси все это происходит?

Странная акция Лукашенко с российскими военспецами - это своеобразный прецедент за всю историю его правления. Никогда Бацька еще столь открыто не выступал против россиян.

Объяснение феномену предлагает главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

"По поводу скандала с задержанием "наемников ЧВК" под Минском.

Не углубляюсь в конспирологию и в различные версии, что это было, обозначу общий тренд.

Лукашенко проводил в Белоруссии уникальный социальный эксперимент, сохранив госконтроль над экономикой и значительную часть соцобязательств государства.

Это было государство не богатое, но и не нищее. Промышленность была может быть и не сильно эффективной, но заводы не закрывались. Да и сельское хозяйство работало.

Параллельно развивалась и новая экономика – IT-сфера, сфера услуг. Может быть и не так бурно, как могла бы, но развивалась.

Но все это могло существовать только при двух условиях. Первое – массированная поддержка России. Второе – более-менее стабильная экономическая ситуация в мире.

Сейчас иссякает и первое, и второе. Россия не хочет более давать преференций без углубления интеграции в Союзном государстве. А в мире бушует невиданный экономический кризис.

Поэтому эксперимент Лукашенко заканчивается и Белоруссию ждет слом системы. И вопрос лишь в том, кто и как этот слом будет производить. Либо Запад по украинскому образцу. Либо Россия, интегрируя белорусскую экономику в свою.

При первом ("западном") варианте Бацька не нужен вообще. В лучшем случае его ждет эмиграция (правда, теперь уже не совсем понятно куда).

При втором варианте у него есть некоторые возможности удержаться, договорившись с Россией о транзите власти.

Но Лукашенко не хочет выбирать между этими сценариями. Он пытается маневрировать, пытается показать себя союзником Запада, заявляя о происках России и ее ЧВК. Но стратегически это вряд ли ему поможет.

Если после выборов объявят победу Лукашенко и начнется Майдан, то тут уже особых вариантов у него не будет. Или подавить или уходить. Если подавит (а к этому пока все идет) то, скорее всего, отношения с Западом у него обнулятся. После чего, возможно, Бацька все-таки согласится принять предложение Москвы по интеграции, от которых он ранее отказывался.

Но есть и альтернативная версия, что Москва (особенно после истории с ЧВК) уже поставила крест на Лукашенко и будет работать на его уход, после которого состоятся новые выборы. На них Кремль выдвинет одного из бывших белорусских чиновников, постаравшись обеспечить ему победу над прозападным кандидатом.

Впрочем, игра эта рискованная. Потому что никто не может сказать, как будут развиваться события после ухода Лукашенко. Да и какое влияние окажет его свержение на ситуацию внутри России тоже непонятно.

Поэтому, очевидно, что для Кремля более приемлемый вариант это постепенный транзит власти от Лукашенко к другой фигуре.

Вот только Бацька на это не согласен и, похоже, намерен драться за власть на оба фронта. По крайней мере пока".