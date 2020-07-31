Два детских сада во Львове временно приостановили свою работу, после того как у их сотрудников выявили коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Так, с 29 июля до 11 августа приостановлена работа в детском саду по улице Довбуша. Там у одного из воспитателей подтвердился диагноз Covid-19.

А с 3 по 16 августа августа приостановят работу детсада по улице Карпатской – там коронавирус диагностировали у психолога.

Согласно существующим правилам, все воспитанники и персонал детсадов должны 2 недели находится на самоизоляции.

Напомним, в греко-католической Лавре на Львовщине выявили вспышку коронавируса, ее закрывают на карантин.

Также мы писали, что по состоянию на утро 31 июля число зараженных Covid-19 выросло в Украине еще на 1 090 человек.