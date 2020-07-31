Депутаты Киевского горсовета лишь рекомендовали столичным школьникам исполнять гимн Украины в начале каждого учебного дня. Выполнение решения киевских депутатов образовательными учреждениями города не является обязательным.

С таким пояснением в пятницу, 31 июля, выступила пресс-служба городского совета.

"Согласно правовым заключением Управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета, ни один Закон Украины не предусматривает полномочий Киевсовета поручать Департаменту образования и науки обеспечивать исполнение Государственного Гимна Украины. Учитывая это, Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно выполнять Гимн, но никоим образом не обязывает это делать", - говорится в сообщении.

В свою очередь соавтор данного решения, депутат горсовета от фракции "ВО "Свобода" Олег Бондарчук заявил, что принятое вчера решение призвано "популяризировать и воспитывать у маленьких киевлян уважительное отношение к государственным символам".

"Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения. Аналогичное решение уже приняли в Тернополе и Виннице", - сказал Бондарчук.

Напомним, что проект решения был принят столичными депутатами в четверг, 30 июля. Его авторами стали депутаты от "Свободы" Олег Бондарчук, Игорь Мирошниченко и Юрий Сиротюк.

Ранее "Страна" разбиралась в сути принятого Киевсоветом документа.