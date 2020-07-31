"Нафтогаз" определился, как будет продавать газ для населения с 1 августа.

Напомним: со следующего месяца перестанут действовать специальные обязательства по ценам на газ для бытовых потребителей, и людям нужно будет платить по рыночным тарифам.

Запустить рынок газа для населения планировали с 1 июля, но затем сроки перенесли еще на месяц - до 1 августа.

Полностью по рынку будут платить за газ с 1 августа жители частных домов, у которых установлены газовые котлы. Жители многоэтажек пока переводятся на рыночные цены только по кухонному газу. По отоплению ПСО продолжит действовать до конца следующего отопительного сезона, то есть, до апреля 2021 года.

По предложенной НАКом схеме, поставщики газа для людей (то есть, газсбыты) с 1августа смогут закупать ресурс разных "пакетов" (с предоплатой, оплатой каждый 10 дней, помесячной оплатой). От выбранного "тарифного плана" будет зависеть итоговая цена на газ. То есть, для каждого потребителя будет свой тариф.

Также НАК уже активно агитирует украинцев "менять поставщика по упрощенной схеме" и переходить к ним.

Впрочем, какого бы поставщика не выбрали украинцы, цены на газ все равно будут расти. Цен для бытовых потребителей на август еще нет.

Но, к примеру, для промышленности (которая покупает ресурс по рыночным ценам) НАК выставил ценник в 4168 гривен за тысячу кубов, что почти в 1,5 раза дороже, чем платили в июле бытовые потребители (порядка 3 гривен за куб).

И, судя по макроэкономическому прогнозу Кабмина, газ будет дорожать и дальше.

Скажем, на следующий год ожидается повышение цен на 19%.

При этом, по словам главы Жилищного союза Украины Александра Скубченко, "Нафтогаз" сможет выставлять буквально любые ценники. При этом они, по идее, не должны быть ниже, чем промышленные цены.

"Страна" разбиралась, что означает запуск рынка газа с 1 августа, и что будет с тарифами.

Газовые пакеты

За пару дней до даты "Ч" на официальном сайте "Нафтогаза" появилось сообщение о том, как НАК будет торговать газом для населения с 1 августа.

В нем, в частности, газоснабжающим компаниям предлагается заключить годовые договоры с "дочкой" НАКа, компанией "Нафтогаз Трейдинг". Также приведен типовой шаблон договора. В нем прописано, что цена на газ является договорной и определяется в каждом конкретном случае исходя из закупаемых объемов, способа оплаты и др.

Для определения базовой цены НАК предлагает так называемый формульный подход. Тариф будет определяться ежемесячно и сообщаться накануне нового расчетного месяца.

Интересно, что самой формулы для определения тарифа на газ для бытовых потребителей "Нафтогаз" не приводит. Указано лишь, что "цена по годовым контрактам будет определяешься, исходя их котировок международных газовых рабов (каких именно - не уточняется -Ред.), текущего рыночного спреда и условий оплаты".

Условий оплаты предложено несколько. Это может быть:

100% предоплата (вероятно, в этом случае газ будет самым дешевым)

оплата частями каждые 10 дней

оплата помесячно, до 25 числа месяца, следующего за периодом

Условия оплаты смогут выбирать сами потребители, с которыми газсбыты будут подписывать индивидуальные договоры. Собственно, договор между газсбытом и "Нафтогаз Трейдинг" будет включать все индивидуальные договоры с бытовыми потребителями.

Также "Нафтогаз" активно предлагает украинцам менять поставщика по упрощенной схеме (законодательные изменения на этот счет недавно утвердил парламент, они являются одним из структурных маяков в меморандуме с МВФ).

Для переход в "Нафтогаз" потребителям нужно лишь подать заявку (можно онлайн) и выслать пакет документов. Розничным клиентам НАК предлагает два пакета — "Газ помесячный" (с ежемесячным изменением цены по рынку) и "Газ комфортный". В последнем предлагается закупать определенные объемы газа на год.

Цены по этому пакету пока нет, указано лишь, что она вскоре появится и "приятно обрадует". "Нафтогаз" также по полной включил маркетинг и предлагает потребителям регистрироваться в электронном кабинете в обмен на призы — брэндированные чашки и термокружки.

По словам директора дивизиона "Нафтогаз Коммерция" Виллема Коппульса, в ближайшее время НАК также представит линейку продуктов для всех участников газового рынка — на разные периоды и на разных условиях.

Ожидается, что это будут пакеты на месяц, квартал, год. Реализация квартальных продуктов для бизнеса начнется уже на следующей неделе через электронную площадку Украинской энергетической биржи (сейчас через нее газ продается помесячно).

Разные ценники и отмена формулы "Амстердам плюс"

Из описанных выше новых схем продажи газа следует два важных вывода.

Во-первых, цены на газ для всех будут разными. Если при ПСО тариф на газ для людей одинаков, как бы они не платили, сколько бы газа не потребляли и к какому газсбыту не были бы подключены, то с 1 августа ситуация меняется.

Ваш индивидуальный ценник на газ будет зависеть от того, сколько газа вы станете покупать и как будете платить. На минимальный ценник могут рассчитывать потребители, которые готовы брать много газа и в идеале платить за него по предоплате за год вперед.

Последнее условие для большинства украинцев попросту невыполнимо, особенно если речь идет о газе для отопления. Ведь нужно сразу заплатить немалую сумму — 30 тысяч гривен и больше (в зависимости от отапливаемой площади).

Интересно, что за просрочку платежей для газсбытов (а значит, и всех их клиентов) "Нафтогаз" предусмотрел серьезные штрафные санкции: задержка на пять дней — это уже штраф в размере 10% от стоимости неоплаченого газа. Если покупатель (то есть, газсбыт) не выберет заявленные объемы газа, придется заплатить штраф в размере 20% от стоимости "лишнего" ресурса.

При этом пока неясно, какими будут условия для тех, потребителей, кто заключит прямые договоры с НАКом. Если "Нафтогаз" предложит более низкий годовой ценник и более удобные условия оплаты, не исключено, что потребители начнут переходить к нему. То есть, таким образом "Нафтогаз" сможет нарастить свою клиентскую базу, что, по словам Скубченко, для него более выгодно, чем работать через газсбыты.

"Выгода в том, что расчеты идут напрямую. Некоторые газсбыты не всегда вовремя перечисляют деньги за газ, даже если их потребители аккуратно платят. В итоге формируется задолженность (на сегодняшний день - 24 млрд гривен- Ред.)", — говорит Скубченко.

Есть еще один нюанс. "Нафтогаз" определен как поставщик последней надежды. Это значит, что ему будут передаваться потребители, у которых есть долги. Изначально период такой "передачи" - 60 дней. За это время потребители должны насчитаться и найти себе новых поставщиков. Но в Минэнерго собираются отменить временные рамки, поэтому "Нафтогаз" сможет заполучить бытовых потребителей фактически на неограниченный период, - говорит аналитик Института стратегических исследованию Юрий Корольчук. Сам НАК нацелился на 20% розничного рынка, то есть, планирует обслуживать порядка 3 млн бытовых потребителей. Кроме того, по данным Корольчука оператор ГТС сейчас под всяческими предлогами не согласовывает газсбытам заявки на отбор газа, что также позволит "Нафтогазу" начать обслуживать таких потребителей.

Непонятно, где, собственно, в новой газовой схема сам рынок. Ведь украинцам обещали, что после отмены ПСО они смогут не только менять поставщиков, но еще и выбирать более низкие ценники.

Получается же, что ценник в итоге будет зависеть от самого потребителя (сколько он готов брать газа и как платить), а перейти на другие условия можно по-сути, только к самому "Нафтогазу". То есть, выбор будет разве что номинально.

"Обещанной конкуренции не будет, даже если начнут работать европейские газовые трейдеры (ранее эксперты говорили, что те уже на низком старте - Ред.). Так как все по-сути будут продавать один и тот же газ из Европы. Прямые поставщики, у которых есть свой ресурс скажем, туркменские, казахские или тот же "Газпром" на нашем рынке работать не будут", — отмечает Скубченко.

"Чудесный бизнес организовали себе заокеанские "филантропы" на территории Украины с помощью местных "грантоедов" и горереформаторов. Теперь национальная компания, занимающая доминирующее положение на рынке, получила монопольное право перепродавать украинцам украинский газ своей дочерней компании по "импортной" цене. "Правильное" распределение огромной маржи будет обеспечивать "независимый" набсовет под прикрытием члена этого набсовета от офиса президента Юлией Ковалив, находящейся на твёрдой и устойчивой зарплате у Нафтогаза. "Перпетум мобиле" за счёт лохов", - написал на своей странице в Facebook глава Союза собственников жилья нардеп Алексей Кучеренко.

Во-вторых, получается, что формула "Амстердам плюс", по которой до недавнего времени считали тарифы на газ для населения, больше не будет действовать (напомним: она включала стоимость газа на бирже TTF и доставку в Украину). А новой четкой формулы пока нет, есть лишь перечень весьма размытых факторов, которые будут влиять на цену.

"Нафтогаз" как газовый монополист получит возможность придумывать свои формулы и регулировать цены как посчитает нужным", — говорит Скубченко.

Сколько придется платить за газ

Главное, что интересует людей — по каким ценам им в итоге придется платить за газ.

В этом плане хороших новостей пока нет, как бы продавцы не изощрялись в маркетинге и не "прихорашивали" газовые пакеты.

Газ в ближайшее время будет только дорожать. Цен на газ для бытовых потребителей на август "Нафтогаз" не сообщает. Но для бизнеса тарифы уже известны. Так, предприятия, которые покупают от 50 тысяч кубов, будут платить по 3,57 гривен за куб (с НДС) по предоплате или 4,16 гривен с отсрочкой платежа. Тариф для тех, кто приобретает менее 50 тысяч кубов, — 4,16 гривен за куб (с НДС). Для бизнеса ценник, по сравнению с июлем, не изменился. Но население платило меньше — 2,97 гривен за куб плюс абонплата (для каждого гасбыта разная).

То есть, уже с августа ценник на газ для людей может вырасти до 4,16 гривен за куб. "Население будет платить по такому же ценнику, как и промышленность, если задним числом рынок газа снова не отложат",- говорит руководитель проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Для потребителей-должников "Нафтогаз" как поставщик последней надежды обещает цену в 2,8 гривен за куб без НДС и тарифа на доставку. "То есть, конечный тариф составит порядка 3,6 гривен. Но непонятно, как долго он будет действовать, потому что у поставщика последней надежды по логике цена должна быть на 15-20% выше, чем у других поставщиков. Поэтому не исключено, что к отопительному сезону НАК повысит ценник", - говорит Корольчук.

Представление о динамике газовых ценников дает макроэкономический прогноз, который на этой неделе утвердил Кабмин.

В нем, в частности, прогнозируется, что стоимость импортного газа вырастет со 125 долларов за тысячу кубов в этом году д 180 долларов в следующем. В 2022 году газ будет стоить 208 долларов, а в 2023 году - 214 долларов. То есть, ожидается постоянный рост цены в ближайшие три года.

При этом в следующем году цена на газ для населения, согласно прогнозу Кабмина, вырастет на 19%, в 2021 году — на 24% и только к 2023 году динамика подорожания снизится до 6%.

"При этом непонятно, почему газ для населения в следующем году будет дорожать. Ведь "Нафтогаз" отчитался, что закупил в хранилища рекордные объемы — около 20 млрд кубов. Они были приобретены летом, на минимуме цены. Почему же люди будут вынуждены переплачивать", — говорит Скубченко.

Кроме того, продолжит повышаться абонплата или стоимость доставки газа. НКРЭ утвердила тарифы на распределение газа с 1 июля этого года. Они повысились меньше, чем планировалось изначально, но все равно достаточно высокие. Конкретные суммы у разных газсбытов разные. Минимальный ценник у "Киевгаза" - 28 копеек с каждого куба. У "Кременчуггаза" - 29 копеек, у "Львовгаза" — 99 копеек, у "Гаспостачсервиса" (Винницкая область) — 2,49 гривны.

Эти тарифы будут пересматривать по итогам газового года (он истекает в конце сентября), так что ожидается их дальнейшее повышение.